Nieuws: Agenten swappen in Agents of Mayhem trailer

Door Rene Groen op 08-08-2017 om 05:34 Later deze maand verschijnt Agents of Mayhem, waarin diverse agenten voor de speler klaar staan om mee gespeeld te worden, een ieder met diens unieke kwaliteiten. Hoe je wisselt tussen deze verschillende Agents zien we in de onderstaande video.



