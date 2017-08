Mr. Shifty Wii U Virtual Console - Week 158 Metroid: Samus Returns Nioh: Defiant Honor Nieuws: For Honor komt met een Free Weekend

Door Rene Groen op 08-08-2017 om 05:33 Aankomend weekend nog niets te doen? Dan doe je er verstandig aan om je agenda niet vol te plannen, Ubisoft kondigt namelijk een Free Weekend aan voor hun titel For Honor.



Nieuwkomers kunnen de game vanaf 8 augustus pre-loaden op PlayStation 4 en Uplay. Tegelijk met dit Free Weekend is de Standard en Gold Edition van For Honor in alle digitale winkels en in de Ubisoft Store met korting verkrijgbaar. Spelers die tijdens het Free Weekend de game kopen, behouden alle voortgang.



Twee dagen na het Free Weekend, op 15 augustus, gaat Season 3 van For Honor ‘Grudge & Glory’ van start. Met nieuwe Helden, maps, uitrusting, ranked play en verscheidene gameplay-updates, is Grudge & Glory For Honors grootste update tot nu toe. Vanaf het begin van Season 3 hebben alle spelers gratis toegang tot de maps en de gameplay-updates. De nieuwe Helden – de trotse Highlander en de dappere Gladiator – zijn vanaf 15 augustus gratis beschikbaar voor spelers met een Season Pass. Anderen spelen deze Helden vanaf 22 augustus vrij met in-game Staal.



Tijdens dit Free Weekend vinden ook de finales van de For Honor Hero Series plaats. Dit is het eerste internationale For Honor-toernooi dat Ubisoft in samenwerking met ESL organiseert. Spelers die competitieve gameplay op topniveau willen zien, kunnen vanaf 12 augustus 20:00 uur het For Honor Season 3 Live Event: Grudge & Glory Reveal livestreamtoernooi volgen via



