[GC] Ubisoft pakt uit in Duitsland

Door Rene Groen op 08-08-2017 om 05:33 Bron: Gamed Van 22 tot en met 26 augustus zijn alle ogen in de game-industrie op Duitsland gericht met de komst van de Gamescom. Ook Ubisoft is aanwezig en pakt flink uit.



Op booth B020 in hal 6.1 organiseert Ubisoft verschillende evenementen, waaronder Just Dance 2018 optredens en exclusieve presentaties, nieuwtjes, demo's, trailers en giveaways. Bezoekers hebben daarnaast de mogelijkheid om producten van Ubicollectibles aan te schaffen, waaronder de splinternieuwe Six Collection Chibi-figurines die buiten deze mogelijkheid pas op 3 oktober verkrijgbaar zijn, bij de Ubisoft Store booth (booth C-011 in hal 5.2).



De finales van het tweede seizoen van Tom Clancy’s Rainbow Six Pro League zijn tijdens Gamescom op de Alpha Stage ESL Arena in hal 9 te volgen. De halve finales vinden plaats op vrijdag 25 augustus en de finales van het tweede seizoen volgen een dag later op zaterdag 26 augustus. Van 09:45 uur tot en met 20:00 uur kunnen fans deze finales volgen. Naast de wedstrijden zelf krijgen kijkers hier ook nieuwe content en panels van ontwikkelaars en community te zien.



Ubisoft beloont haar grootste fans door 15 Ubisoft Club-leden uit te nodigen om ze een VIP-ervaring te bieden. Deze Star Players krijgen onder andere de kans om Ubisoft-ontwikkelaars te ontmoeten. Daarnaast ontvangt iedereen die op Gamescom een game speelt op de Ubisoft-booth exclusieve in-game beloningen voor bepaalde Ubisoft-games en hebben ze de mogelijkheid om de Ubisoft Lounge in de booth te bezoeken. Hier vinden meet & greets, demo’s en discussies over games plaats. Voor meer informatie over de activiteiten van Ubisoft Club tijdens gamescom, ga naar



