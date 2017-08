Nieuws: PES 2018 met Valencia trailer

Door Rene Groen op 07-08-2017 om 16:28 Konami heeft de PR machine van Pro Evolution Soccer 2018 in gang gezet met trailers van Argentinië en Chili, vandaag is de eer voor een nieuwe video ten deel gevallen aan de Spaanse voetbalclub Valencia. Tweeten



