[GC] Bandai Namco met line-up

Door Rene Groen op 03-08-2017 om 15:21 Bron: Gamed Eind deze maand opent de Gamescom haar deuren en dus maken steeds meer bedrijven bekend met welke titels ze in Duitsland te vinden zijn. Vandaag is het de beurt aan Bandai Namco.

- Project CARS 2 - Nieuw speelbare demo met dagelijse toernooien en on-stage activiteiten.

- Ni No Kuni II: Revenant Kingdom - Ontdek de betoverde Kingdom of Ding Dong Dell in een exclusieve, speelbare demo.

- Dragon Ball FighterZ: Een speelbare demo en het eerste competitieve toernooi op 25 augustus.

- Ace Combat 7: Skies Unkown: Speelbaar in zowel de Classic als VR Mode.

- Naruto To Boruto: Shinobi Sriker: Voor het eerst speelbaar in vier-tegen-vier gevechten.

- Little Nightmares: Spelers kunnen Six helpen om aan The Maw te ontsnappen.

Verder staan er ook enkele mobiele titels centraal, namelijk de gratis te spelen RPG Tales of the Rays, Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Blazing, Dragon Ball Z: Dokkan Battle en de side-scrolling RPG Sword Art Online: Memory Defrag.



