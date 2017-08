Nioh: Defiant Honor Assassin's Creed: Origins Gamed Gamekalender Augustus Packshot Sunday - Deel 212 Nieuws: Charts Japan: Twee miljoen maal Dragon Quest XI

Door Joni Philips op 03-08-2017 om 05:33 Bron: Gematsu Japans onderzoeksbureau Media Create zorgt wekelijks voor een compleet overzicht van de Japanse verkoopcijfers. Het geeft ons een inzicht in de verkopen op een wekelijkse basis. Het bedrijf geeft ons nu de verkopen tussen 24 tot 30 juli 2017.

01. [3DS] Dragon Quest XI – 1,148,888 / NEW

02. [PS4] Dragon Quest XI – 950,315 / NEW

03. [NSW] Splatoon 2 – 105,326 / 753,411

04. [3DS] Layton’s Mystery Journey – 24,491 / 95,358

05. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 13,841 / 601,869

06. [3DS] Hey! Pikmin – 11,900 / 99,394

07. [PS4] Final Fantasy XII: The Zodiac Age – 8,158 / 127,971

08. [3DS] Sumikko Gurashi: Koko, Dokonan Desu? – 8,027 / 28,910

09. [PSV] Kenka Banchou Otome: Kanzen Muketsu no My Honey – 6,931 / NEW

10. [NSW] ARMS – 5,959 / 183,945

11. [NSW] Zelda: Breath of the Wild – 5,803 / 548,819

12. [PS4] Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy – 5,626 / NEW

13. [PS4] Gundam Versus – 5,294 / 149,137

14. [3DS] Pokemon Sun/Moon – 5,283 / 3,300,384

15. [PS4] Call of Duty: Modern Warfare Remastered – 4,879 / NEW

16. [PSV] Minecraft: PlayStation Vita Edition – 3,867 / 1,184,150

17. [3DS] Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo – 3,607 / 208,705

18. [PSV] Wagamama High Spec – 3,062 / NEW

19. [PSV] The Fruit of Grisaia -Side Episode- – 3,052 / NEW

20. [PSV] Hiiro no Kakera Omoi Iro no Kioku – 2,914 / NEW

Zowel de New Nintendo 2DS LL en de PlayStation 4 kenden een gigantische boost door deze verschijning, waardoor ze een flinke opmars kenden in de charts. De Switch kon tegelijkertijd standhouden, er vond maar een lichte daling plaats ten opzichte van de uiterst sterk voorgaande week waarin Splatoon 2 verscheen.

New 2DS LL – 110,963 (17,717)

Switch – 89,314 (98,999)

PlayStation 4 – 82,368 (23,841)

New 3DS LL – 26,587 (13,108)

PlayStation 4 Pro – 10,988 (7,037)

PlayStation Vita – 4,967 (4,545)

2DS – 3,680 (2,300)

New 3DS – 1,370 (1,020)

Wii U – 142 (176)

PlayStation 3 – 121 (142)

Xbox One – 94 (77)

Het was de week waarin Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age verscheen voor Nintendo 3DS en PlayStation 4, en dat was meteen duidelijk in de charts. Beide versies zijn zo goed als uitverkocht, wat in praktijk betekent dat er 2,1 miljoen exemplaren werden verkocht. Kenka Banchou Otome: Kanzen Muketsu no My Honey was met bijna 7.000 exemplaren net iets minder indrukwekkend.Zowel de New Nintendo 2DS LL en de PlayStation 4 kenden een gigantische boost door deze verschijning, waardoor ze een flinke opmars kenden in de charts. De Switch kon tegelijkertijd standhouden, er vond maar een lichte daling plaats ten opzichte van de uiterst sterk voorgaande week waarin Splatoon 2 verscheen.



