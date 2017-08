Nieuws: Trailer Persona 3 Dancing Moon Night

Door Joni Philips op 03-08-2017 om 05:33 Ontwikkelhuis Atlus lanceerde met de PlayStation Vita-game Persona 4: Dancing all Night een interessante muzikale spin-off voor Persona 4. Het bedrijf gaat dat nu herhalen met Persona 3 Dancing Moon Night voor PlayStation 4 en Vita waarin Persona 3 karakters gaan dansen.



