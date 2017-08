Nioh: Defiant Honor Assassin's Creed: Origins Gamed Gamekalender Augustus Packshot Sunday - Deel 212 Nieuws: Sony verscheept ruim drie miljoen PS4's

Door Redneckerz op 03-08-2017 om 05:32 Bron: Sony Console bouwers willen graag dat hun hardware goed verkoopt. Zo ook Sony. De hardware maker, welke grote hits als de PlayStation 2 en PlayStation 1 op de markt bracht, is met de PlayStation 4 ook hard op weg, zo blijkt uit de financiële resultaten uit dit eerste kwartaal. Zo is de console van Sony tussen 1 April en 30 Juni 2017 3.3 miljoen verscheept, waar mee het totale aantal verscheepte PlayStation 4's op 63.3 miljoen komt. Daarnaast zijn de verkopen, in vergelijking met vorig jaar, met 5.4 procent toegenomen naar 348 miljard yen. Volgens Sony is te voornamelijk te danken aan PS4 en PSN games tezamen met de PlayStation VR, terwijl ook de prijsverlaging van September 2016 als reden wordt genoemd.



Daarnaast is het inkomen met 26.3 miljard yen afgenomen naar 17.7 miljard yen ten opzichte van vorig jaar. Deze flinke daling is volgens Sony te verklaren door de afwezigheid van een grote first party titel die gereleased was in hetzelfde kwartaal maar in het vorige fiscale jaar. Daarnaast word ook hier de prijsverlaging genoemd als reden voor het verschil, en 2.4 miljard yen aan fluctuaties aan buitenlandse geld conversies.



Sony eindigt zijn fiscale praatje met de voorspelling dat gedurende het huidige fiscale jaar het bedrijf 18 miljoen PS4's zal verkopen, waardoor zij ervanuitgaan dat het totaal aantal verscheepte consoles aan het einde van dit fiscale jaar, volgend jaar maart, op 78 miljoen zal liggen.

