Nieuws: The Witcher krijgt volwassen kleurboek

Door Stefan van B op 03-08-2017 om 05:33 Bron: DualShockers CD Projekt heeft in samenwerking met Dark Horse Comics een nieuw product voor liefhebbers van The Witcher-franchise aangekondigd: een kleurboek voor volwassenen. Voor een prijs van $14,99 kun je vanaf 1 november de avonturen van Geralt, Ciri, Triss, Yennefer, Shani en Roach in in totaal 96 kleurplaten herleven. Zelf ben ik mijn potloden alvast gaan slijpen, jullie ook? Tweeten



