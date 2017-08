Nieuws: Mario verliest Sombrero in Odyssey packshot

Door Stefan van B op 03-08-2017 om 05:32 Bron: DualShockers Het packshot van Super Mario Odyssey is al sinds de E3 bekend. Mario en Cappy worden hier prominent naar voren gebracht met op de achtergrond foto's van de exotische locaties die door Mario zijn bezocht. Zo is Mario te zien in koks- en avonturiersoutfit. Ook een sombrero dragende Mario sierde de cover, maar niet voor langer.



Oud

Nieuw . Nintendo heeft namelijk een nieuw packshot uitgebracht waarop sombrero-Mario om onbekende reden vervangen door duiker-Mario. Hoewel het packshot er naar mijn mening er op vooruitgaat is het toch een wat aparte beslissing geweest om deze zo plots te veranderen. Een kwestie van stijl, of zit hier meer achter: wat zijn jullie gedachten hierover? Tweeten



Andere berichten over Super Mario Odyssey [24-07-2017] Super Mario Odyssey in Deep Woods video [06-07-2017] Geen Game Over in Super Mario Odyssey [29-06-2017] Super Mario Odyssey [16-06-2017] [E3] Coöperatieve beelden Super Mario Odyssey [15-06-2017] Mod brengt Mario's pet-krachten naar N64 [15-06-2017] [E3] Super Mario toont meer gameplay [14-06-2017] [E3] Half uur gameplay Super Mario Odyssey [13-06-2017] [E3] Super Mario Odyssey in oktober [18-01-2017] Meer details over Super Mario Odyssey [13-01-2017] [Upd.] Super Mario Odyssey aangekondigd 05:32 Trailer Persona 5 Dancing Star Night

05:32 Sony verscheept ruim drie miljoen PS4's Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.