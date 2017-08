Gamed Gamekalender Augustus Packshot Sunday - Deel 212 Splatoon 2 Packshot Sunday - Deel 211 Nieuws: Chess Ultra naar Nintendo Switch

Door Stefan van B op 03-08-2017 om 05:33 Bron: DualShockers Ontwikkelaar Ripstone heeft aangekondigd dat haar titel Chess Ultra later dit jaar op de Nintendo Switch uitgebracht zal worden, in navolging van een eerdere PS4, Xbox One en PC release. De game kent uitgebreide instructies voor gamers onbekend met het schaakspel en vele uitdagingen voor gevorderde spelers, om het hiermee de ultieme schaakgame te maken. Tweeten



Andere berichten over Nintendo Switch [29-07-2017] Slime-san op 3 augustus naar Switch [21-07-2017] Sneeuwscooters en jetski's naar de Switch [19-07-2017] Switch Online applicatie nu verkrijgbaar [12-07-2017] Nintendo Switch krijgt eerste applicatie [08-07-2017] THQ Nordic teleurgesteld in Switch hardware [21-06-2017] Nintendo Switch met Firmware Update 3.0 [16-06-2017] [E3] Nintendo over telefoon voor voice chat [16-06-2017] [E3] Mogelijk meer Wii U titels naar Switch [07-06-2017] Nintendo Switch met zomerse video [02-06-2017] Switch online gratis tot 2018, details bekend [01-06-2017] Nintendo Switch overleeft val van 300 meter [23-05-2017] Level 5 werkt aan titel voor de Switch [20-05-2017] Acht nieuwe indies voor Switch aangekondigd [10-05-2017] Losse Switch Dock vanaf 23 juni verkrijgbaar [04-05-2017] Mario x Rabbids RPG 'Kingdom Battle' op E3? [28-04-2017] Nintendo verkoopt 2.74 miljoen Switch-consoles [16-04-2017] Switch snelst verkopende Nintendo console in VS [13-04-2017] Switch Dock set vanaf 19 mei verkrijgbaar [13-04-2017] Neon Yellow Joy-Con en Battery Pack aangekondigd [12-04-2017] Mario Kart 8 Deluxe in Switch bundel? [10-04-2017] Woensdagnacht nieuwe Nintendo Direct [24-03-2017] Nintendo: 'Joy-Con problemen opgelost' [17-03-2017] Nintendo verdubbelt productie Switch [10-03-2017] Zelda's populariteit op 18+ sites flink gestegen [10-03-2017] 'Switch draait op FreeBSD' [06-03-2017] Pro Controller verbergt geheime boodschap [06-03-2017] Nintendo Switch ontleed en bloot gelegd [05-03-2017] Switch problemen? Nintendo helpt je op weg! [03-03-2017] Switch savegames niet over te zetten [03-03-2017] Probleem met linker JoyCon lijkt verholpen 05:33 The Witcher krijgt volwassen kleurboek

05:33 Ferrari's scheuren Project CARS 2 binnen Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Titel: Nintendo Switch Type: Hardware Releasedatum: 03-03-2017 Ontwikkelaar: Nintendo Uitgever: Nintendo Media:



Meer media Artikelen Games Forum