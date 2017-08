Nieuws: Minecraft: Story Mode naar Nintendo Switch

Door Stefan van B op 03-08-2017 om 05:32 Bron: DualShockers Telltale games bracht eind 2015 de eerste episodes uit van Minecraft: Story Mode. De interactieve gameserie werd goed ontvangen en ondertussen is er zelfs een tweede seizoen gaande, waarvan de tweede episode op 15 augustus aanstaande zal verschijnen. Nintendo Switch bezitters hebben tot noch toe nog niet van Telltale's creaties mogen genieten, maar dat zal niet lang meer duren.





Op 25 augustus aanstaande zal voor een prijs van €39,99 Minecraft: Story Mode worden uitgebracht op de Nintendo Switch. De game bevat het complete eerste seizoen, plus de extra episodes die later zijn uitgebracht, waarmee er een totaal aantal van acht episode's speelbaar zijn. Daar blijft het echter niet bij, later dit najaar zal ook seizoen twee van Minecraft: Story Mode naar de Switch overgezet worden. Tweeten



