Nieuws: Ferrari's scheuren Project CARS 2 binnen

Door Stefan van B op 03-08-2017 om 05:33 Bron: Gamed Project CARS 2, dat op 22 september uitgebracht zal worden op PlayStation 4, Xbox One en PC, heeft zojuist een geheel nieuwe automerk aangekondigd dat de game zal verrijken met haar aanwezigheid. In totaal tien Ferrari's uit de afgelopen 70 jaar zullen aan speelbaar zijn naast de al meer dan 180 aangekondigde andere wagens. Bekijk hieronder alvast enkele van deze snelle bolides in actie. Tweeten



