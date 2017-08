Nioh: Defiant Honor Assassin's Creed: Origins Gamed Gamekalender Augustus Packshot Sunday - Deel 212 Nieuws: Bethesda lanceert Europese store

Door Rene Groen op 02-08-2017 om 15:07 Bron: Gamed Bethesda heeft vandaag aangekondigd dat de deuren van haar Europese merchandise store geopend zijn. In de winkel vinden we een uiteenlopend assortiment aan producten. De store is hier te bezoeken en er zijn producten te vinden van onder andere DOOM, Fallout, Dishonored, The Elder Scrolls, Wolfenstein, The Evil Within, Quake en meer. Bethesda Store Europe verstuurt naar alle Europese landen, alsook wereldwijd. Fans kunnen zich vandaag reeds abonneren op de nieuwsbrief om zo alle nieuwste aanbiedingen te ontvangen. Tweeten



