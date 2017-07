Broken Age Danganronpa: Another Episode - Ultra Despair Girls Packshot Sunday - Deel 211 Final Fantasy XII: The Zodiac Age Nieuws: PlayStation 4 krijgt FIFA 18 bundel

Door Rene Groen op 30-07-2017 om 10:51 Bron: PlayStation Blog Sony heeft bekend gemaakt dat er in september diverse hardware bundels op de markt gebracht zullen worden bestaande uit een PlayStation 4 console en FIFA 18.



Zowel de Ronaldo Pro Edition als de standaard 1TB Ronaldo Edition verschijnen op 26 september, drie dagen voor de officiële release van de game. Vanaf 29 september verschijnen er tevens de volgende bundels:

- Een 500GB uitgave met FIFA 18

- Een 500GB uitgave met FIFA 18 en een tweede DualShock 4 controller

- Een 1TB uitgave met FIFA 18

- Een 1TB uitgave met FIFA 18 en een tweede DualShock controller

- Een PlayStation 4 Pro uitgave met FIFA 18

Alle bundels komen met een FIFA Ultimate Team Rare Players Pack en drie Icon leenspelers, de meest in het oog springende versie is daarbij de PlayStation 4 Pro Ronaldo Edition uitgave. Deze bundel bevat de PlayStation 4 Pro, de game disc en diverse FIFA Ultimate Team items als Christiano Ronaldo als leenspeler (voor vijf matches), twintig Jumbo Edition Gold FUT Packs (één per week voor een periode van twintig weken) en additionele FUT kits.



