Nieuws: Nieuwe hint naar Xbox uitgave Crash?

Door Rene Groen op 30-07-2017 om 10:40 Recentelijk verscheen Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy op de PlayStation 4 en er zijn al enige tijd geruchten dat ook een Xbox One uitgave niet uit blijft. De UI Artist van de game gooit nu zelf meer olie op dit geruchtenvuur.



Kara Zisa creëerde de artworks en animaties van de laadschermen bij de drie games en postte recentelijk een video van de game op YouTube. Op zich niet vreemd, ware het niet dat we onderin de video geen PlayStation 4 knoppen maar Xbox One knoppen zien. Blijkbaar kwam hij zelf ook tot dit besef aangezien de video inmiddels verwijderd is, wel hebben we nog een screenshot. Tweeten



