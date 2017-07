Splatoon 2 Packshot Sunday - Deel 211 Waarom gamehoesjes er toe doen! Packshot Sunday - Deel 210 Review: Splatoon 2

Door Stefan van B op 29-07-2017 om 10:21 Bron: Gamed In 2015 wist Nintendo het shootergenre te verfrissen met de uitgave van Splatoon op de Nintendo Wii U. Ondanks het geringe succes van deze console heeft Splatoon in de afgelopen jaren een trouwe schare fans verkregen. Met Splatoon 2 bouwt Nintendo voort op dit succes. De Inklings zijn terug voor een nieuw avontuur, maar voornamelijk voor een hoop meer kladderplezier.





Inkopolis is echter meer dan een modeshow, het is de toegangspoort tot de verschillende gamemodi. Ten eerste is er een vernieuwde singleplayermodus. In opdracht van Squid Sister Callie ga je de strijd aan met de Octarianen die haar zus hebben ontvoerd. Dit doe je door tientallen levels te voltooien die elk uiteenlopende uitdagingen bieden. Deze levels moet je eerst zelf zien te ontdekken in vijf verschillende hubgebieden. Om bij deze levels te komen moet je jezelf in het hubgebied eerst door meerdere platformpuzzels heen manoeuvreren. Deze puzzels maken optimaal gebruik van de mogelijkheden als Inkling om als inktvis snel door inkt te zwemmen en langs bepaalde obstakels te komen, als dat ze je in menselijke vorm over anders onbegaanbaar terrein laten lopen en bepaalde zaken uit de lucht laat schieten. Alles tezamen vormt de singleplayer een vermakelijk geheel waarmee je jezelf zeker een goede dag zoet kunt houden. De uitdagingen lopen op positieve wijze erg uiteen, laten je van alle wapens in de game proeven, kennen meerdere hilarische eindbazen en hebben een tijdsaspect zodat je jezelf later nog eens kunt verbeteren. Zodoende vormt het doorlopen van de campagne een ideale voorbereiding op de multiplayer.



De multiplayer is namelijk de kern van Splatoon 2. Totdat je online level tien behaald - wat je al gauw enkele uren gaat kosten - is er maar één multiplayermodus die je kunt spelen: Turf War. Het is de meest kenmerkende gamemodus van de Splatoon-serie: een simpele wedstrijd om wie het meeste oppervlakte van de kaart in zijn kleur weet te kladderen. Achter deze toegankelijke uitdaging schuilt nog flink wat diepgang. Een goede samenwerking is essentieel, als je er solo op uitgaat en door de vijand wordt overmeesterd verlies je kostbare tijd. Als je zodoende als groep onfortuinlijk genoeg om de beurt het loodje legt heeft de vijand vrij spel om flink wat terreinwinst te boeken, wat zonder goede samenwerking niet meer is terug te draaien. Ondanks dat dit de enige casualmodus is zijn de drie minuten durende rondes enorm verslavend. De wedstrijden volgen elkaar in rap tempo op en zijn ontzettend vermakelijk om te spelen.





Nadat je genoeg ervaring hebt opgebouwd kun je deelnemen aan Profgevechten, welke een variatie aan drie verschillende gamemodi bieden. Op de modus die je speelt heb je geen invloed, deze wisselen namelijk automatisch om de zoveel tijd. Het zijn Splatoon-eigen parodieën op bekendere namen als ‘Capture the Flag’, ‘Dominion’ en ‘Tug-of-War’. Hierin kun je verschillende Rankings verdienen. Vanaf de Ranking B- kun je deelnemen aan toernooigevechten, waar je als team punten in een gamemodi kunt verdienen. Het is voor de speler die meer variatie wilt een vermakelijke uitstapmogelijkheid. Hoewel ik er mee kan leven dat je een bepaald level bereikt moet hebben om aan deze profmodi te kunnen deelnemen - ervaren medespelers is zeker een pre om succes te behalen - is het toch jammer dat er speeltijden aan verbonden zijn. Als je niet de gehele dag de mogelijkheid hebt om te gamen is het erg vervelend dat je niet op elk vrij moment jouw favoriete modus kunt spelen. Mede daardoor viel ik vaak terug op Turf War, waar het ook nog eens makkelijker is munten te winnen om die nieuwe schoenen te kunnen betalen. Turf War speelt daarnaast net wat vrediger en is daardoor ook sneller op te pikken.



Een geheel nieuw element in Splatoon 2 is Salmon Run. In deze coöperatieve modus voor vier personen neem je het samen op tegen hordes vissen, wiens eieren jij moet verzamelen. Binnen een beperkte tijdslimiet moet je samen de vissen afweren – welke elk hun eigen inktspoor achterlaten – en enkele sterke en uiteenlopende eindbazen verslaan om hun eieren te verkrijgen. Je kunt maar één ei per keer dragen en worden de eieren niet snel genoeg meegenomen, dan nemen de vissen ze weer terug de zee in en wordt de tijdslimiet je grootste vijand. Het enige spijtige aan deze modus is dat deze niet altijd te spelen is. Enkel op vooraf aangekondigde data en tijden is het mogelijk om Salmon Run te starten. Dit is niet alleen jammer omdat de modus wel heel erg vermakelijk is, maar ook omdat het deze zo uitdagend is dat je het vaker wilt oefenen dan twee à driemaal in de week.





Het is een wat rare keuze van Nintendo om Salmon Run zo beperkt speelbaar te maken, zeker gezien deze modus een belangrijk onderdeel van de promotie uitmaakte. Dat is echter niet de enige rare keuze die in de game is terug te vinden. Wanneer je in een lobby zit is het niet mogelijk je uitrusting aan te passen, hiervoor zal je de lobby moeten verlaten. Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan, gezien je de lobby niet kunt verlaten. Pas aan het einde van een ronde kun je ervoor kiezen om uit de game te stappen, zit je eenmaal in de lobby dan ben je gebonden aan het spelen van in ieder geval één wedstrijd. Het heeft als resultaat dat je her en der inactieve spelers zult tegenkomen, wat vrijwel altijd resulteert in een direct verlies voor het team. Daarnaast betekent het spelen met vrienden niet automatisch dat je in hetzelfde team zit. Voice-chat is enkel mogelijk via de smartphone-applicatie en een lastig kabelnetwerk, waardoor je fanatieke vrienden moet hebben wil je dit eens overwegen. Het opstarten van de game gaat altijd gepaard met weinig bijzondere nieuwsupdates welke niet zijn over te slaan. Ook een splitscreen modus ontbreekt wederom, een lichte teleurstelling voor een competitieve game als deze. Al met al zijn het kleine en grote ongemakken die vaak toch makkelijk verholpen hadden kunnen worden.



Splatoon 2 is echter een meer dan degelijke sequel die enkele misgelopen zaken uit het origineel goed aanpakt en verder voortbouwt op de stevige basis die twee jaar geleden is gelegd. Veteranen zullen de nieuwe maps, wapens en uitdagen zeker kunnen waarderen en voor nieuwkomers is de game een prima binnenkomer. De wereld van deze Inklings is zowel stijlvol als vermakelijk en even toegankelijk als uitdagend. De gameplay is nog even vers als twee jaar terug en het is een genot om alles te bekladden. De singleplayer biedt een vermakelijke ervaring, maar het is de multiplayer waar je Splatoon 2 voor in huis zal halen. Helaas is niet elk uniek gameplayonderdeel uit de singleplayer meegenomen in de multiplayer, maar Turf War biedt op zichzelf zoveel plezier dat je dit alweer snel genoeg vergeten bent. Daarmee is Splatoon 2 misschien niet de perfecte sequel, maar daarom niet minder vermakelijk. De Inklings zijn de hippe en trendy jonge wezens die Inkopolis bevolken. Als half tiener en half inktvis kunnen deze wezens op elk moment van gedaante wisselen tussen een menselijke en inktvis-achtige vorm. Inkopolis is de hubwereld van de game en toonaangevend voor de jeugdige stijl de Nintendo in deze game hanteert. Deze hub wordt bevolkt door de karakters van andere spelers. Zo kun je hun modekeuzes bewonderen en zien welke signatuur – vaak fantastische kunstwerken - ze hebben achtergelaten. Hoewel de andere spelers deze niet zelf besturen én er niet eens weet van hebben dat hun karakter in jouw hub rondloopt is het een leuke manier om je te stimuleren ook extra aandacht aan je eigen karakter te besteden. Het winnen van een multiplayerwedstrijd is dan ook minstens zo belangrijk als dit zo stijlvol mogelijk te doen. De inventaris van kledingwinkels in de hub veranderd per dag en daarnaast kun je met de Nintendo Switch Online applicatie op je smartphone ook nog eens exclusieve bestellingen doen.Inkopolis is echter meer dan een modeshow, het is de toegangspoort tot de verschillende gamemodi. Ten eerste is er een vernieuwde singleplayermodus. In opdracht van Squid Sister Callie ga je de strijd aan met de Octarianen die haar zus hebben ontvoerd. Dit doe je door tientallen levels te voltooien die elk uiteenlopende uitdagingen bieden. Deze levels moet je eerst zelf zien te ontdekken in vijf verschillende hubgebieden. Om bij deze levels te komen moet je jezelf in het hubgebied eerst door meerdere platformpuzzels heen manoeuvreren. Deze puzzels maken optimaal gebruik van de mogelijkheden als Inkling om als inktvis snel door inkt te zwemmen en langs bepaalde obstakels te komen, als dat ze je in menselijke vorm over anders onbegaanbaar terrein laten lopen en bepaalde zaken uit de lucht laat schieten. Alles tezamen vormt de singleplayer een vermakelijk geheel waarmee je jezelf zeker een goede dag zoet kunt houden. De uitdagingen lopen op positieve wijze erg uiteen, laten je van alle wapens in de game proeven, kennen meerdere hilarische eindbazen en hebben een tijdsaspect zodat je jezelf later nog eens kunt verbeteren. Zodoende vormt het doorlopen van de campagne een ideale voorbereiding op de multiplayer.De multiplayer is namelijk de kern van Splatoon 2. Totdat je online level tien behaald - wat je al gauw enkele uren gaat kosten - is er maar één multiplayermodus die je kunt spelen: Turf War. Het is de meest kenmerkende gamemodus van de Splatoon-serie: een simpele wedstrijd om wie het meeste oppervlakte van de kaart in zijn kleur weet te kladderen. Achter deze toegankelijke uitdaging schuilt nog flink wat diepgang. Een goede samenwerking is essentieel, als je er solo op uitgaat en door de vijand wordt overmeesterd verlies je kostbare tijd. Als je zodoende als groep onfortuinlijk genoeg om de beurt het loodje legt heeft de vijand vrij spel om flink wat terreinwinst te boeken, wat zonder goede samenwerking niet meer is terug te draaien. Ondanks dat dit de enige casualmodus is zijn de drie minuten durende rondes enorm verslavend. De wedstrijden volgen elkaar in rap tempo op en zijn ontzettend vermakelijk om te spelen.Nadat je genoeg ervaring hebt opgebouwd kun je deelnemen aan Profgevechten, welke een variatie aan drie verschillende gamemodi bieden. Op de modus die je speelt heb je geen invloed, deze wisselen namelijk automatisch om de zoveel tijd. Het zijn Splatoon-eigen parodieën op bekendere namen als ‘Capture the Flag’, ‘Dominion’ en ‘Tug-of-War’. Hierin kun je verschillende Rankings verdienen. Vanaf de Ranking B- kun je deelnemen aan toernooigevechten, waar je als team punten in een gamemodi kunt verdienen. Het is voor de speler die meer variatie wilt een vermakelijke uitstapmogelijkheid. Hoewel ik er mee kan leven dat je een bepaald level bereikt moet hebben om aan deze profmodi te kunnen deelnemen - ervaren medespelers is zeker een pre om succes te behalen - is het toch jammer dat er speeltijden aan verbonden zijn. Als je niet de gehele dag de mogelijkheid hebt om te gamen is het erg vervelend dat je niet op elk vrij moment jouw favoriete modus kunt spelen. Mede daardoor viel ik vaak terug op Turf War, waar het ook nog eens makkelijker is munten te winnen om die nieuwe schoenen te kunnen betalen. Turf War speelt daarnaast net wat vrediger en is daardoor ook sneller op te pikken.Een geheel nieuw element in Splatoon 2 is Salmon Run. In deze coöperatieve modus voor vier personen neem je het samen op tegen hordes vissen, wiens eieren jij moet verzamelen. Binnen een beperkte tijdslimiet moet je samen de vissen afweren – welke elk hun eigen inktspoor achterlaten – en enkele sterke en uiteenlopende eindbazen verslaan om hun eieren te verkrijgen. Je kunt maar één ei per keer dragen en worden de eieren niet snel genoeg meegenomen, dan nemen de vissen ze weer terug de zee in en wordt de tijdslimiet je grootste vijand. Het enige spijtige aan deze modus is dat deze niet altijd te spelen is. Enkel op vooraf aangekondigde data en tijden is het mogelijk om Salmon Run te starten. Dit is niet alleen jammer omdat de modus wel heel erg vermakelijk is, maar ook omdat het deze zo uitdagend is dat je het vaker wilt oefenen dan twee à driemaal in de week.Het is een wat rare keuze van Nintendo om Salmon Run zo beperkt speelbaar te maken, zeker gezien deze modus een belangrijk onderdeel van de promotie uitmaakte. Dat is echter niet de enige rare keuze die in de game is terug te vinden. Wanneer je in een lobby zit is het niet mogelijk je uitrusting aan te passen, hiervoor zal je de lobby moeten verlaten. Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan, gezien je de lobby niet kunt verlaten. Pas aan het einde van een ronde kun je ervoor kiezen om uit de game te stappen, zit je eenmaal in de lobby dan ben je gebonden aan het spelen van in ieder geval één wedstrijd. Het heeft als resultaat dat je her en der inactieve spelers zult tegenkomen, wat vrijwel altijd resulteert in een direct verlies voor het team. Daarnaast betekent het spelen met vrienden niet automatisch dat je in hetzelfde team zit. Voice-chat is enkel mogelijk via de smartphone-applicatie en een lastig kabelnetwerk, waardoor je fanatieke vrienden moet hebben wil je dit eens overwegen. Het opstarten van de game gaat altijd gepaard met weinig bijzondere nieuwsupdates welke niet zijn over te slaan. Ook een splitscreen modus ontbreekt wederom, een lichte teleurstelling voor een competitieve game als deze. Al met al zijn het kleine en grote ongemakken die vaak toch makkelijk verholpen hadden kunnen worden.Splatoon 2 is echter een meer dan degelijke sequel die enkele misgelopen zaken uit het origineel goed aanpakt en verder voortbouwt op de stevige basis die twee jaar geleden is gelegd. Veteranen zullen de nieuwe maps, wapens en uitdagen zeker kunnen waarderen en voor nieuwkomers is de game een prima binnenkomer. De wereld van deze Inklings is zowel stijlvol als vermakelijk en even toegankelijk als uitdagend. De gameplay is nog even vers als twee jaar terug en het is een genot om alles te bekladden. De singleplayer biedt een vermakelijke ervaring, maar het is de multiplayer waar je Splatoon 2 voor in huis zal halen. Helaas is niet elk uniek gameplayonderdeel uit de singleplayer meegenomen in de multiplayer, maar Turf War biedt op zichzelf zoveel plezier dat je dit alweer snel genoeg vergeten bent. Daarmee is Splatoon 2 misschien niet de perfecte sequel, maar daarom niet minder vermakelijk. Beoordeling 85 Splatoon 2 biedt een verfrissende spelervaring die toegankelijk is voor zowel jong als oud en groentjes als veteranen. Deze sequel bouwt voort op de meer dan degelijke basis die twee jaar geleden is gecreëerd en voegt hier ook nieuwe en uitdagende elementen aan toe. Splatoon 2 is dan ook zeker een aanrader die deze wisselvallige zomer een stuk meer kleur geeft. Tweeten



Andere berichten over Splatoon 2 [21-07-2017] Splatoon 2 als graffiti in Antwerpen [19-07-2017] Spetterende launchtrailer Splatoon 2 [16-07-2017] Splatoon 2 demonstreert Salmon Run [13-07-2017] Splatoon 2 met advertenties [12-07-2017] Splatoon 2 in eerste vijftien minuten [10-07-2017] Singleplayer Beelden Splatoon 2 [07-07-2017] Zeven minuten Splatoon 2 [06-07-2017] Nieuwe Splatoon 2 details uit Nintendo Direct [03-07-2017] Nintendo Direct gaat in op Splatoon 2 [01-07-2017] Splatoon 2 [01-07-2017] TV-reclame van Splatoon 2 [16-06-2017] [E3] Splatoon 2 toont Octo Samurai baasgevecht [15-06-2017] [E3] Splatoon demonstreert Salmon Run [19-05-2017] Splatoon 2 download is 5,5GB groot [18-05-2017] Splatoon 2 met Switch bundel en accessoires [18-05-2017] Splatoon 2 toont singleplayertrailer [22-04-2017] Nieuwe Splatoon kaart: Starfish Mainstage [22-04-2017] Splatoon manga naar westen eind 2017 [19-04-2017] Splatoon 2 toont amiibo-ondersteuning [13-04-2017] Splatoon 2 komt uit op 21 juli, nieuwe modi bekend [02-04-2017] Splatoon 2 presenteert BMX-level [23-03-2017] Finale Splatoon op 1 april in Parijs [27-02-2017] Splatoon 2 [13-02-2017] Nintendo laat ons Splatoon 2 vroegtijdig testen [25-01-2017] Splatoon 2 laat nieuwe wapens zien [16-01-2017] Eerste gameplaybeelden Splatoon 2 [14-01-2017] Splatoon 2 met kleurrijke beelden [13-01-2017] Splatoon krijgt sequel op de Switch 10:31 Pokémon GO Safari Zone Events uitgesteld

09:47 Slime-san op 3 augustus naar Switch Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Titel: Splatoon 2 Type: Game Releasedatum: 21-07-2017 Ontwikkelaar: Nintendo Uitgever: Nintendo Media:















Meer media Artikelen Games Forum