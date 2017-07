Nieuws: Speel Diablo III dit weekend gratis

Door Rene Groen op 27-07-2017 om 15:16 Bron: Xbox Achievements De weerberichten voor het aankomende weekend lijken ons vooral regen te beloven. Plaatsnemen achter je console is dan ook geen verkeerde beslissing, zeker niet als je een Xbox One met Xbox Live Gold hebt. Blizzard Entertainment heeft namelijk aangegeven dat we dit weekend gratis aan de slag kunnen met Diablo III: Reaper of Souls - Ultimate Evil Edition als onderdeel van de Xbox Live Gold Free Play Days. De game is vanaf vandaag speelbaar tot 1 augustus en bevat naast Diablo III ook de Reaper of Souls uitbreiding. Mocht het spel je bevallen dan kun je de Diablo III: Eternal Collection dit weekend tegen een gereduceerd bedrag aanschaffen. Tweeten



