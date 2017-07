Broken Age Danganronpa: Another Episode - Ultra Despair Girls Packshot Sunday - Deel 211 Final Fantasy XII: The Zodiac Age Nieuws: 2K kondigt WWE 2K18 Collector’s Edition aan

Door Rene Groen op 27-07-2017 om 15:13 2K kondigde vandaag de plannen aan voor de Cena Edition van WWE 2K18. Met een verzameling van exclusieve memorabilia en digitale content wordt de vijftienjarige carrière van WWE-Superstar John Cena gevierd. Daarnaast wordt er een eerbetoon gebracht aan zijn onmiskenbare positie als de meest bejubelde - maar ook vaak uitgejoelde - persoonlijkheid van WWE. Met een beperkte oplage van 30.000 exemplaren wereldwijd, zal de WWE 2K18 Cena Edition exclusief verkrijgbaar zijn voor PlayStation 4 en Xbox One bij Bol en Game Mania voor een adviesprijs van €149.95.

Een exemplaar van de videogame WWE 2K18 Deluxe Edition, met de volgende items:

- De Season Pass van WWE 2K18 met digitale content (meer informatie komt dit najaar);

- Speelbare WWE-Legends en de rivalen van John Cena: Batista en Rob Van Dam;

- Speelbare John Cena-personages: ECW One Night Stand (2006) en WrestleMania 26 (2010);

- Kurt Angle Pack: Toegang tot de speelbare personages WWE ‘Olympic Hero’ (2001) en ECW ‘Wrestling Machine’ (2006)

Exclusief actiefiguurtje van John Cena met een T-shirt van Cena of Cena

Fanatics Limited Edition Commemorative Plaque met een stuk van de mat uit de ring van zijn 16e WWE Championship bij Royal Rumble eerder dit jaar, en een gesigneerde foto van John Cena

Gelimiteerde WWE SuperCard-kaarten voor in de game met John Cena, Batista en Rob van Dam, en met Cena op de achterkant. Spelers die de WWE 2K18 Collector’s Edition kopen bij Bol en Game Mania in de Benelux, krijgen op vrijdag 13 oktober 2017 vier dagen Early Access tot de game en de bonussen op PS4 en Xbox One. Spelers die de fysieke of digitale versie van WWE 2K18 Deluxe Edition aanschaffen bij een deelnemend verkooppunt, krijgen op 13 oktober 2017 eveneens vier dagen Early Access tot de game en bonussen van de game, inclusief alle digitale content van Cena Edition op PS4 en Xbox One.



