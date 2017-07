Nieuws: Wuppo komt in september naar PS4 en One

Door Rene Groen op 27-07-2017 om 15:10 Vandaag heeft uitgever SOEDESCO aangekondigd dat de 2D action adventure Wuppo in september naar PlayStation 4 en Xbox One komt, nadat het spel al eerder op de PC verscheen. Wuppo is een eigenzinnige game in een unieke artistieke stijl waarin dialogen niet statisch zijn, maar waaruit de speler steeds meer leert over het verhaal achter de game. In de game ontdekken we een wonderbaarlijke wereld bewoond door Wums, Fnakkers en andere rare schepsels, moeten we een oplossing vinden voor een eeuwenoud conflict in de zoektocht naar een nieuw woonplaats en vechten we tegen talloze vijanden, van klein tot groots en zelfs enorm.









Tweeten



Andere berichten over Wuppo 15:13 2K kondigt WWE 2K18 Collector’s Edition aan

15:05 Nieuwe features van F1 2017 in trailer Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Titel: Wuppo Type: Game Releasedatum: TBA 2017 Ontwikkelaar: Knuist & Perzik Uitgever: SOEDESCO Media: Geen media gevonden Artikelen Games Forum