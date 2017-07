Nieuws: Nieuwe features van F1 2017 in trailer

Door Rene Groen op 27-07-2017 om 15:05 De release datum van F1 2017 komt steeds dichterbij. Vandaag delen Codemasters en Koch Media daarom de nieuwste gameplay trailer waarin de geschiedenis van de sport te zien is met een aantal van de nieuwste features van het spel. F1 2017 is vanaf 25 augustus beschikbaar op PlayStation 4, Xbox One en Windows PC (DVD en via Steam). Tweeten



