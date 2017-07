Broken Age Danganronpa: Another Episode - Ultra Despair Girls Packshot Sunday - Deel 211 Final Fantasy XII: The Zodiac Age Nieuws: The Sims 4 komt naar de consoles

Door Rene Groen op 27-07-2017 om 15:01 Eerder deze week liet de Xbox website weten dat The Sims 4 onderweg was naar de Xbox One, echter ontbrak de officiële bekendmaking van Electronic Arts. Deze volgt nu alsnog en zodoende leren we dat het spel onderweg is naar de Xbox One en de PlayStation 4.













De game is vanaf 17 november verkrijgbaar en onduidelijk is of op de PC uitgebrachte DLC direct is inbegrepen. Wel spreekt Electronic Arts over het beschikbaar stellen van exra contentupdates na de release. Bij een reservering ontvang je in ieder geval het Perfecte Patio Accessoirespakket, met bubbelbaden en allerlei bonusdecoraties. Wanneer je de Deluxe Party Edition reserveert kun je niet alleen drie dagen eerder met de game aan de slag, je krijgt tevens speciale content zoals een brandende fakkelbar, kostuums, dierenhoedjes en nog veel meer, plus het De Sims 4 Perfecte Patio accessoirespakket. EA Access-leden kunnen De Sims 4 al op 9 november spelen, tot vijf dagen eerder dan de wereldwijde release, als Play First-proefversie. Tweeten



