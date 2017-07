Nieuws: Strawberry Milkshake voor Wolfenstein II

Door Joni Philips op 27-07-2017 om 05:34 Bron: Gematsu Ontwikkelstudio Machine Games werkt momenteel aan hun derde Wolfenstein game - Wolfenstein II: The New Colossus - voor PC, PlayStation 4 en Xbox One. Het gaat hierbij om een spannende First Person Shooter waarbij de speler zich als BJ Blazkowicz moet verzetten tegen de Nazi's op Amerikaanse bodem. De game verschijnt op 27 oktober. Tweeten



