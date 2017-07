Nieuws: Eerste gameplaybeelden Dynasty Warriors 9

Door Joni Philips op 27-07-2017 om 05:34 Bron: Gematsu Ontwikkelstudio Omega Force hoopt hun langlopende serie Dynasty Warriors opnieuw uit te vinden in Dynasty Warriors 9 middels de introductie van een open wereld, waarin zowel hoofd- als zijmissies kunnen worden aangepakt. Spelers zullen voornamelijk per paard de wereld ontdekken, waarbij er snelreispunten door de wereld heen ontgrendeld kunnen worden. Tweeten



