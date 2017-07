Nieuws: Nieuwe video Namco Museum

Door Joni Philips op 26-07-2017 om 05:32 Bron: Nintendo Life Deze zomer brengt Namco een collectie van klassieke spellen naar de Nintendo Switch in de titel Namco Museum. Spellen als Pac-Man, Rolling Thunder, SkyKid en Tank Force maken onderdeel van de collectie. Het spel biedt ondersteuning voor twee spelers, zodat je Pac-Man ook coöperatief kunt aanpakken. De game verschijnt op 28 juli. Tweeten



Titel: Namco Museum Type: Game Releasedatum: 28-07-2017 Ontwikkelaar: Bandai Namco Uitgever: Bandai Namco Media: Geen media gevonden Artikelen Games Forum