Inti Creates werkt niet meer aan Bloodstained

Door Joni Philips op 25-07-2017 om 05:32 Bron: Nintendo Everything Ontwikkelstudio Inti Creates startte na Mighty No. 9 de ontwikkeling van Bloodstained: Ritual of the Night die de oude Castlevania-gameplay op een eigen manier moet terugbrengen. Hoewel Inti Creates origineel een grote rol moest spelen in de ontwikkeling, lijkt die rol nu uitgespeeld. Op het officiële forum laat het team achter de game weten dat Inti Creates niet langer verantwoordelijk is voor het spel. Zij focussen op een Bloodstained prequel terwijl ArtPlay in samenwerking met DICO de ontwikkeling heeft opgenomen. Wat dat betekent voor de kwaliteit, is nog te zien. Tweeten



Titel: Bloodstained: Ritual of the Night Type: Game Releasedatum: TBA 2018 Ontwikkelaar: ArtPlay Uitgever: 505 GameStreet Media: Geen media gevonden Artikelen Games Forum