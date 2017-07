Nieuws: Nieuwe muzikale Sonic Mania video

Door Joni Philips op 25-07-2017 om 05:32 Bron: Nintendo Everything Ontwikkelstudio Sonic Team bereidt momenteel een grootschalige Sonic game voor, maar het wordt niet de enige aankomende Sonic game. SEGA of America werkt samen met PagodaWest Games aan de 2D platformgame Sonic Mania voor PC, PlayStation 4, Switch en Xbox One. De game is een mix van oude en nieuwe zones. Tweeten



