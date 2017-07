Broken Age Danganronpa: Another Episode - Ultra Despair Girls Packshot Sunday - Deel 211 Final Fantasy XII: The Zodiac Age Nieuws: [GC] Konami neemt tweetal titels mee

Door Rene Groen op 24-07-2017 om 16:25 Bron: Konami Over een maand zijn alle ogen in de game-industrie op de Gamescom gericht en bij dit feestje is ook Konami aanwezig en zij nemen twee titels mee. Op de beurs kunnen gamers aan de slag met Pro Evolution Soccer 2018 en Metal Gear Survive. Verder is ook de Yu-Gi-Oh! Trading Card Game aanwezig om aan de tand gevoeld te worden. Tweeten



