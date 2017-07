Nieuws: Maak kennis met Joule in Agents of Mayhem

Door Rene Groen op 23-07-2017 om 09:52 De studio achter Saints Row werkt aan een geheel nieuw project onder de naam Agents of Mayhem. De stijl van de games komt in ieder geval overeen en bij een livestream leren we het karakter Joule kennen. Joule is een dame die beschikt over een turret die elektrische stralingen af kan schieten. Hoe langer je de knop ingedrukt blijft houden, hoe groter de schade die je ermee aan kan doen. Haar Mayhem kwaliteit is een super turret die een grote energiepuls afvuurt die niet alleen schade aandoet aan degene die geraakt wordt, maar ook diens omstanders.



