Nieuws: Dertig minuten gameplay van Ni no Kuni II

Door Rene Groen op 23-07-2017 om 09:47 Vorige week leerden we dat we iets meer geduld op moeten brengen voor Ni No Kuni II: Revenant Kingdom, het spel is namelijk uitgesteld en zal nu op 19 januari verschijnen. Om toch meer van de game te zien heeft Bandai Namco beelden vrijgegeven van de demo die gedurende de E3 speelbaar was.



