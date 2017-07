Packshot Sunday - Deel 211 Waarom gamehoesjes er toe doen! Packshot Sunday - Deel 210 Flip Wars Nieuws: Ontwikkelaar kijkt naar Superhot op Switch

Door Rene Groen op 23-07-2017 om 09:45 Bron: Reddit In de hedendaagse game-industrie is het voor een ontwikkelaar lastig om op te vallen. Toch wist SUPERHOT Team dit te bewerkstelligen met hun game Superhot.



In een Reddit AMA sessie met ontwikkelaar Andrzej Dominowski leren we dat het team ook kijkt naar een uitgave op de Nintendo Switch, hoewel dit tegelijkertijd nog geen bevestiging is dat deze er ook daadwerkelijk gaat komen:

quote: "It is being considered. We had some issues on PSVR with performance so on switch it will be ultra hard on that matter." Superhot is een shooter met een unieke twist. Wat is namelijk het geval; de tijd gaat enkel voort als de speler beweegt. In onze recensie wist de game een 85 te scoren en releases vonden plaats op de PC, Xbox One, PlayStation 4 en PlayStation VR.In een Reddit AMA sessie met ontwikkelaar Andrzej Dominowski leren we dat het team ook kijkt naar een uitgave op de Nintendo Switch, hoewel dit tegelijkertijd nog geen bevestiging is dat deze er ook daadwerkelijk gaat komen: Tweeten



