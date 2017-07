Nieuws: Full Throttle Remastered nu te spelen op iOS

Door Rene Groen op 23-07-2017 om 09:39 De point-and-click adventure Full Throttle kreeg eerder dit jaar een Remaster op de PC, PlayStation 4 en PlayStation Vita. Voor een bedrag van $4,99 is het nu ook te spelen op iOS en ontwikkelaar Double Fine vergezeld deze uitgave met een nieuwe trailer. Tweeten



