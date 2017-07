Nieuws: Salt & Sanctuary mogelijk naar de Switch

Door Rene Groen op 23-07-2017 om 09:36 Ontwikkelaar Ska Studios bracht met Salt & Sanctuary een game op de markt die veelal vergeleken werd met een 2D Dark Souls. Het spel verscheen vorig jaar voor de PlayStation 4 en recentelijk voor de PlayStation Vita en mogelijk kunnen we hier over enige tijd een extra platform aan toevoegen.

Thanks! Yep, looking into Switch porting! — James Silva (@Jamezila) 20 juli 2017

Onderstaande PlayStation trailer geeft nog eens aan wat je zoal van de game mag verwachten.



Uit een Tweet van Ska Studio’s James Silva leren we namelijk dat ze kijken of Salt and Sanctuary naar de Nintendo Switch geport kan worden.Onderstaande PlayStation trailer geeft nog eens aan wat je zoal van de game mag verwachten. Tweeten



Andere berichten over Salt and Sanctuary [04-08-2016] 'Wacht kalm op Salt and Sanctuary!' [27-02-2016] Ska toont Salt and Sanctuary [31-08-2014] The Dishwasher developer met nieuwe game 09:39 Full Throttle Remastered nu te spelen op iOS

10:11 Hob in 'World Machine' trailer Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.





Titel: Salt and Sanctuary Type: Game Releasedatum: 17-05-2016 Ontwikkelaar: Ska Studios Uitgever: Onafhankelijk Media: Geen media gevonden Artikelen Games Forum