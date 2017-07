Nieuws: Piccolo en Krillin in Dragon Ball Fighter Z

Door Rene Groen op 21-07-2017 om 13:51 Bron: Dual Shockers Begin volgend jaar verschijnt de 2D fighter Dragon Ball Fighter Z op de PC, Xbox One en PlayStation 4. De cast bestaat uit vele bekende karakters uit het universum waarin uiteraard ook Piccolo en Krillin niet mogen ontbreken.



Krillin heeft door zijn geringe grootte weinig bereik maar dit compenseert hij in krachtige aanvallen en vele technieken. Spelers kunnen zijn Kamehameha gebruiken, alsmede kwaliteiten waarmee hij vijanden kan verwarren zodat hij alsnog dichtbij kan komen. Verder zitten ook zijn Senzu Beans in de game, alsmede zijn Destructo Disc die tegenstanders niet kunnen blocken.



In Dragon Ball Figher Z kunnen spelers ook online het gevecht aan gaan waarbij ze in een FighterZ lobby terecht komen. Vanaf deze locatie worden niet alleen gevechten gestart, ook kun je communiceren met een Z-Stamp, gezichtsuitdrukkingen van Dragon Ball karakters. Tevens is er de mogelijkheid om gevechten terug te bekijken in de replay mode.







































