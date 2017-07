Nieuws: Launchtrailer van Pyre

Door Rene Groen op 21-07-2017 om 13:42 Na de releases van Transistor en Bastion komt ontwikkelaar Supergiant Games nu de party-based RPG Pyre. De game is vanaf 25 juli verkrijgbaar en daar hoort uiteraard een launchtrailer bij. De ontwikkelaar heeft bekend gemaakt dat het spel in native 4K en op 60FPS draait op de PlayStation 4 Pro en dat er meer dan vijftig Trophies zijn om te verzamelen.



