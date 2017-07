Broken Age Danganronpa: Another Episode - Ultra Despair Girls Packshot Sunday - Deel 211 Final Fantasy XII: The Zodiac Age Nieuws: Einde voor Miiverse?

Door Joni Philips op 19-07-2017 om 05:33 Bron: Nintendo Everything Op de Wii U introduceerde Nintendo hun nieuwe online platform Miiverse, een sociaal platform waarop de speler gemakkelijk boodschappen kan delen met andere spelers. Het platform was één van de grote vernieuwingen van de Wii U, zodat het niet verbazend was dat het platform ook naar de Nintendo 3DS kwam.

"The Miiverse service has ended. Miiverse and any software features that make use of Miiverse are now unavailable."

Op de Switch moeten we ons echter niet verwachten aan een nieuwe versie van Miiverse, en ook de oude versie lijkt niet lang meer mee te gaan. De nieuwste Wii U update bevat namelijk een verborgen tekst die aanduidt dat Miiverse zal worden afgesloten. Details over de timing zijn er nog niet, maar het lijkt tijd om afscheid te nemen. Tweeten



