Door Rene Groen op 19-07-2017 om 05:33 Bron: Gamed Tim Schafer is een naam die mogelijk een belletje doet rinkelen door titels als Monkey Island, Day of the Tentacle en Grim Fandango. Omdat laatstgenoemde alweer uit 1998 stamde vond hij het hoog tijd om terug te keren naar het point-and-click adventure genre en dus werd er een Kickstarter opgezet voor Broken Age.





Broken Age vertelt het verhaal van Shay en Vella, een veertienjarige jongen en meisje wiens levens parallel aan elkaar lopen. Toch is het verschil tussen de twee enorm. Shay leeft op een ruimteschip onder toezicht van het computerprogramma 'Mom and Dad'. Zijn dagen bestaan uit activiteiten vervullen die bedacht zijn door het programma en er vooral lijken te zijn om diens kinderlijke bestaan vast te houden. Immers, je knuffels redden van een dreiging is toch iets wat niet geheel meer bij zijn leeftijd past. Aan de andere kant van het verhaal vinden we Vella, een jong meisje dat op het punt staat geofferd te worden aan Mog Chothra. Dit monster verschijnt eens in de veertien jaar en moet een offer gegeven worden wil haar dorp geen gruwelijk lot ondergaan.



Als speler kunnen we in de eerste Act op ieder moment wisselen tussen de twee. Je hebt dus de vrijheid om het gehele verhaal van de één en dan pas van de ander te doorlopen, of tussentijds te wisselen. Het is ook met name deze eerste Act die het meeste indruk weet te maken. De opvallende karakters, de interessante locaties en ook het verhaal zelf zorgen ervoor dat de vier uur die ik nodig had om het uit te spelen voorbij vlogen. De puzzels zijn gedurende deze tijd nooit erg lastig en sommige gamers zouden zelfs op kunnen tekenen dat het misschien wel iets te makkelijk is.





De kritiek van de moeilijkheidsgraad ontging ook ontwikkelaar Double Fine niet en dus namen ze hun tijd voor de tweede Act. Het resultaat is alleen niet honderd procent geslaagd te noemen. Hoewel er weliswaar meer puzzels aanwezig zijn neemt de kwaliteit niet zozeer toe, het is vooral de complexiteit die ze uitbreiden. Met pen en papier in de aanslag (iets wat je ook als tip mag beschouwen) werden sommige puzzels opgelost terwijl anderen met een groot vraagteken achter bleven. In de tweede Act hebben Shay en Vella elkaar ook daadwerkelijk nodig om progressie te boeken, echter is dit er nogal met de haren bijgesleept om meer interactie tussen de twee te bewerkstelligen. Het voelt allemaal iets te geforceerd aan om meer veranderingen door te voeren, terwijl de game dit juist op ander vlak nodig had. De tweede Act draait namelijk veelal om dezelfde karakters in dezelfde locaties, waardoor de echte vernieuwing ontbreekt.



Dit laatste mag dan een niet geheel geslaagde keuze zijn van de ontwikkelaar, het neemt niet weg dat Broken Age een goede indruk achter weet te laten. Het schrijfwerk is veelal humoristisch, hetgeen uitstekend naar voren komt door het acteerwerk van onder andere Elijah Wood, Masaso Moyo, Jack Black en Wil Wheaton. De muziek verdient eveneens een pluim, van luchtig wanneer Vella op verkenning uit gaat tot dreigend op het moment dat Mog Chothra aanwezig is. Ook de artistieke kant van de game is uitstekend verzorgd, alsof schilderijen tot leven worden gebracht zonder dat de emoties van karakters verloren gaan. Het bewijst nog maar eens dat Tim Schafer zijn magie nog lang niet verloren is en dat hij wat ons betreft meer mag doen binnen het point-and-click adventure genre. Beoordeling 80 Tim Schafer keerde in 2014 terug in het point-and-click genre met Broken Age, een game die nu ook speelbaar is op de Xbox One. Hoewel de tweede Act iets minder verrassend is zul je ongeveer tien uur genieten van de omgevingen, karakters en het verhaal waarin twee protagonisten toch meer verbonden zijn dan je in eerste instantie doet vermoeden.



