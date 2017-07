Danganronpa: Another Episode - Ultra Despair Girls Packshot Sunday - Deel 211 Final Fantasy XII: The Zodiac Age Cars 3: Vol gas voor de winst Nieuws: Windjammers komt eind augustus

Door Joni Philips op 18-07-2017 om 05:34 Bron: PlayStation Blog Arcadeklassieker Windjammers kreeg dankzij het GiantBomb team de afgelopen jaren opnieuw aandacht, een ideale motivatie voor eigenaar DotEmu de titel een nieuwe kans te gunnen. Het bedrijf brengt op 29 augustus een vernieuwde Windjammers inclusief online multiplayer naar PlayStation 4 en Vita. Tweeten



Titel: Windjammers Type: Game Releasedatum: 29-08-2017 Ontwikkelaar: DotEmu Uitgever: Double Fine Productions Media: Geen media gevonden Artikelen Games Forum