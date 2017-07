Nieuws: Ys Seven naar PC

Door Joni Philips op 18-07-2017 om 05:33 Bron: Gematsu Ontwikkelstudio Falcom werkt momenteel aan een vernieuwde versie van hun Role Playing Game Ys Seven voor PC. De game die origineel verscheen voor PlayStation Portable, brengt real-time gevechten met onder andere epische baasgevechten voor een avontuur waarin je een dertigtal uur kwijt kunt. Tweeten



