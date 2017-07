Nieuws: Achter de schermen bij Spider-Man

Door Stefan van B op 16-07-2017 om 09:33 Bron: Gamed Insomniac Games' Spider-Man titel heeft al hoge verwachtingen gecreëerd, ondanks dat de game pas in 2018 zal verschijnen. Het ontwikkelteam neemt echter hun tijd om aan deze geliefde superheld te werken, wat ook blijkt uit onderstaande video waarin de ontwikkelaars hun passie voor Spider-Man betogen. Tweeten



