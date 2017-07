Nieuws: Kingdom Hearts en Toy Story spelen samen

Door Stefan van B op 16-07-2017 om 09:14 Bron: Gamed Sora, Donald Duck en Goofy zullen in Kingdom Hearts III voor het eerst Andy's kamer betreden en al het Toy Story speelgoed ontmoeten. Woody, Buzz, Ham, Rex en de speelgoedsoldaten zijn flink wat vrienden kwijt geraakt. Samen met het dynamische trio zullen zij in de Toy Story wereld hun vrienden gaan zoeken. Daarnaast is aangekondigd dat de game in 2018 uitgebracht zal worden.











































09:08 Packshot Sunday - Deel 211 Reacties (1) Pagina: 1 Gast (92.108.244.xxx) op 16-07-2017 om 09:27 Must-have ! Ben alleen bang dat de release pas eind 2018 zal zijn.



Zit ook op nieuwe beelden van de FF7 remake te wachten + datum.

