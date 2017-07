Nieuws: Nippon bundelt The Silver Case serie

Door Joni Philips op 16-07-2017 om 09:05 Bron: Siliconera Ontwikkelhuizen Nippon Ichi Software, Active Gaming Media en Grasshopper Manufacture werken momenteel samen om de Silver Case serie van Goichi Suda opnieuw te belichten. Het drietal lanceerde al een Silver Case remaster, die binnenkort wordt opgevolgd met een The 25th Ward remaster. Het gaat deze nu eveneens combineren in de collectie The Silver 2425 die in 2018 dient te verschijnen.



