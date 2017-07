Waarom gamehoesjes er toe doen! Over de nutteloosheid van 4K en teraflops Hypertension: Harmony of Darkness interview Guardians of the Galaxy Vol. 2 Nieuws: Derde keer goede keer? Makai Wars leeft!

Door Joni Philips op 16-07-2017 om 09:05 Bron: Gematsu Ontwikkelstudio Nippon Ichi Software introduceerde op de Electronic Entertainment Expo 2004 het PlayStation Portable project Makai Wars. De Turn-Based Role Playing Game was hierbij gebaseerd op een fictieve film uit de Disgaea serie, waarbij oude bekende Asagi de hoofdrol zou spelen. Hoewel het idee absoluut in de smaak viel, konden we het nooit beleven. Na de aankondiging werd de PlayStation Portable versie snel geannuleerd voor een PlayStation 3 versie die uiteindelijk werd geschrapt zodat Nippon Ichi kon focussen op een nieuwe Disgaea. Ondertussen zijn we meer dan tien jaar later en lijkt de titel een nieuwe kans te krijgen. Nippon Ichi wil Makai Wars namelijk uitbrengen op de smartphone. Er is voorlopig nog geen releasedatum aangekondigd, maar we hopen dat de game tegen volgend jaar beschikbaar is. Anders classificeren we hem opnieuw onder geannuleerd... Tweeten



Titel: Makai Wars
Type: Game
Ontwikkelaar: Nippon Ichi Software