Nintendo werkt verder aan Quality of Life

Door Joni Philips op 16-07-2017 om 09:05 Bron: Nintendo Everything Nintendo concentreert zich momenteel op de ontwikkeling van videogames, maar het bedrijf gaat in de toekomst ook andere technologieën op de markt brengen. Het gaat dan om Quality of Life producten waaronder een apparaat dat onze slaapcyclus moet helpen.

Moreover, we are working on the development of a new product that improves people’s QOL (Quality of Life) in enjoyable ways. Our aim is to enable consumers to make daily efforts to improve their QOL in a fun manner by

making sleep and fatigue status visible and offering various services based on this information.

Nintendo lijkt hun Quality of Life divisie de laatste jaren compleet te negeren, want het sprak al meer dan een jaar niet over eventuele producten. Het bedrijf laat via hun financiële statement weten dat ze nog steeds geloven in het project.



