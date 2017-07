Nieuws: Trailer XCOM 2: War of the Chosen

Door Joni Philips op 16-07-2017 om 09:05 Bron: Gematsu Ontwikkelstudio Firaxis Games werkt momenteel aan een grootschalige uitbreiding voor hun populaire Turn Based Tactics game XCOM 2. War of the Chosen voor PC, PlayStation 4 en Xbox One moet de speler drie facties zien te verenigen om het op te nemen tegen de immens gevaarlijke Chosen. Tweeten



