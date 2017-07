Nieuws: Gintama Project Last Game aangekondigd

Door Stefan van B op 15-07-2017 om 09:31 Bron: DualShockers Bandai Namco heeft vandaag een nieuwe actiegame voor PlayStation 4 en Vita onthult gebaseerd op de populaire manga en anime serie Gintama. De game zal Gintama Project Last Game gaan heten, maar meer dan dat is er nog niet bekend. Wel is er een teaser trailer vrijgegeven. Let wel, alles voor 3:27 is Japanse dialoog met op de achtergrond een statisch plaatje. Daarna zijn wel actievolle gameplaybeelden te zien. Tweeten



