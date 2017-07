Waarom gamehoesjes er toe doen! Middle-earth: Shadow of War AereA Packshot Sunday - Deel 210 Nieuws: Bombshell FPS heet Ion Maiden, nieuwe info

Door Redneckerz op 15-07-2017 om 09:27 Bron: NeoGAF Met Bombshell bracht ontwikkelaar Interceptor een top down shooter op de markt die zo door 3D Realms kon worden uitgegeven. Dit bleek dan ook het geval, en wat ook het geval bleek was dat Bombshell niet verkocht. Echter was er wel een FPS prequel beloofd, die gemaakt zou worden door Voidpoint. Wat nu?



Ook zal er een demo worden uitgebracht, waarin gewijzigde gedeeltes van deze levels kunnen worden gespeeld, zoals de FEAR demo. Afsluitende zal de game nog dit jaar verschijnen en uitgegeven worden door 3D Realms. We eindigen met een nieuw plaatje van de game.



Welnu, Voidpoint heeft besloten de game te hernoemen naar Ion Maiden, een niet zo subtiele referentie naar een bekende rockband en tevens een wapen uit de game. Dat de game retro ademt bewijst ook de distributie: Zo zal er eerst een enkele ''episode'' bestaande uit zeven levels, worden uitgebracht. Je kan vrij reizen tussen deze levels ala Hexen.Ook zal er een demo worden uitgebracht, waarin gewijzigde gedeeltes van deze levels kunnen worden gespeeld, zoals de FEAR demo. Afsluitende zal de game nog dit jaar verschijnen en uitgegeven worden door 3D Realms. We eindigen met een nieuw plaatje van de game. Tweeten



Andere berichten over Bombshell [04-07-2017] Oldskool Bombshell shooter met nieuw shot [18-05-2017] Bombshell FPS prequel toont nieuwe omgevingen [12-12-2016] Bombshell FPS prequel toont melee [06-12-2016] Bombshell FPS prequel toont zich wederom [29-11-2016] Wederom plaatje Bombshell FPS prequel [23-11-2016] Bombshell FPS prequel toont detail [12-07-2016] Bombshell FPS prequel toont omgevingen [14-03-2016] Bombshell toont plaatjes FPS prequel [10-01-2016] Bombshell FPS prequel toont eerste beelden [28-11-2015] The Washington Project is naam Bombshell FPS [02-09-2015] Bombshell toont Zeroth Guardian [27-07-2015] Bombshell krijgt FPS prequel [26-07-2015] Gameplayvideo's Bombshell [28-06-2015] Nieuwe beelden van Bombshell [03-03-2015] Bombshell laat haar Loverboy zien [16-05-2014] Bombshell aangekondigd voor PS4/PC 09:31 Gintama Project Last Game aangekondigd

09:27 One Piece: Grand Cruise naar PSVR Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Titel: Bombshell Type: Game Releasedatum: 29-01-2016 Ontwikkelaar: Interceptor Entertainment Uitgever: 3D Realms Media:















Meer media Artikelen Games Forum