Waarom gamehoesjes er toe doen! Pokémon GO is verre van dood, integendeel! Over de nutteloosheid van 4K en teraflops Lost Grimoires: Stolen Kingdom Nieuws: Ontdek regionale Pokémon in Amstelveen!

Door Joni Philips op 13-07-2017 om 10:51 Bron: Nintendo Life Ontwikkelstudio Niantic werkt momenteel voor The Pokémon Company aan de smartphonegame Pokémon GO. Het gaat om een mobiele game waarin spelers de wereld afspeuren op zoek naar Pokémon om deze te vangen en te trainen in de hoop zo'n betere trainer te worden.

Denemarken, Kopenhagen - Fisketorvet [05-08]

Tsjechië, Praag - Centrum Cerny Most [05-08]

Zweden, Stockholm - Mall of Scandinavia [12-08]

Nederland, Amstelveen - Stadshart Amstelveen [12-08]

Duitsland, Oberhausen - CentrO [16-09]

Frankrijk, Parijs - Les Quatre Temps [16-09]

Spanje, Barcelona - La Maquinista [16-09]

Voor we echter naar Amstelveen trekken, moeten we onze blik richten op Chicago waar een groots Pokémon GO evenement plaatsvindt, eentje dat ook in de rest van de wereld voelbaar zal zijn. Eerst zullen spelers in Chicago Pokémon van bepaalde soorten moeten vangen om wereldwijd beloningen vrij te spelen. Die wereldwijde spelers zullen dan weer moeten samenwerken om een event in Chicago vrij te spelen. Wordt dit succesvol beëindigd, mag de hele wereld zich aan een beloning verwachten. Wat dat is? Dat mogen we nog niet weten. Laten we echter gokken op de eerste Legendary!



Vooral de komende maanden zal er weer wat afgereisd moeten worden. Zo komt Niantic in augustus en september met enkele evenementen in Europa, waarbij op geselecteerde plaatsen Pokémon zullen opduiken die nog nooit in Europa te zien waren. Ook Nederland wordt hierbij aangedaan, het Stadshart van Amstelveen mag op 12 augustus nieuwe Pokémon verwelkomen. Welke Pokémon zullen opduiken is nog niet bekend, maar denk onder andere aan Corsola en Heracross. Ontdek onderstaande de volledige lijst van evenementen.Voor we echter naar Amstelveen trekken, moeten we onze blik richten op Chicago waar een groots Pokémon GO evenement plaatsvindt, eentje dat ook in de rest van de wereld voelbaar zal zijn. Eerst zullen spelers in Chicago Pokémon van bepaalde soorten moeten vangen om wereldwijd beloningen vrij te spelen. Die wereldwijde spelers zullen dan weer moeten samenwerken om een event in Chicago vrij te spelen. Wordt dit succesvol beëindigd, mag de hele wereld zich aan een beloning verwachten. Wat dat is? Dat mogen we nog niet weten. Laten we echter gokken op de eerste Legendary! Tweeten



Andere berichten over Pokémon GO [07-07-2017] Pokémon GO krijgt Pikachu met hoedje [05-07-2017] Pokémon GO is verre van dood, integendeel! [25-06-2017] Pokémon GO demonstreert Raids [20-06-2017] Nieuwe Gyms en Raids voor Pokémon GO [18-06-2017] Pokémon GO sluit tijdelijk gyms [08-06-2017] Pokémon GO met Solstice-event in juni [02-06-2017] Pokémon GO krijgt PvP en legendarische Pokémon [24-05-2017] Geen unieke Pokémon voor GO cheaters [22-05-2017] Pokémon GO krijgt legendarische zomer [16-05-2017] Pokémon GO krijgt rock-event vanaf 18 mei [05-05-2017] Pokémon GO gras-event dit weekend [14-04-2017] Eggstravaganza voor Pokémon GO [30-03-2017] Pokémon GO toont Shiny Magikarp [22-03-2017] Pokémon GO's Water Festival start vanavond [17-03-2017] Pokémonoorlog houdt huis in Belgisch Limburg [01-03-2017] Nog drie grote Pokémon Go updates in 2017 [22-02-2017] Feestelijke Pikachu voor Pokémon GO [15-02-2017] Pokémon Go introduceert Johto Pokémon en meer [09-02-2017] Een prettige Valentijn met roze Pokémon [24-12-2016] Pokémon GO viert de feestdagen met eieren [13-12-2016] Baby-Pokémon duiken op in Pokémon GO [07-12-2016] [Upd.] Meer Pokémon op komst in GO [01-12-2016] Nearby functie van Pokémon GO keert terug [24-11-2016] Ontdek Ditto in Pokémon GO! [22-11-2016] Niantic calibreert Pokémon GO Combat Power [08-11-2016] Nieuwe Pokémon op komst in Pokémon GO [04-11-2016] Niantic stelt Pokémon GO eieren bij [03-11-2016] Dagelijkse bonussen voor Pokémon GO [24-10-2016] Vier Halloween met Pokémon GO [19-10-2016] Geen Pokémon meer bij 50km/u of meer 10:51 Beelden Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux

15:20 Kurt Angle's WWE 2K18 trailer Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Titel: Pokémon GO Type: Game Releasedatum: 17-07-2016 Ontwikkelaar: Niantic Uitgever: The Pokémon Company Media:















Meer media Artikelen Games Forum