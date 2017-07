Nieuws: Shakedown: Hawaii in gameplaytrailer

Door Stefan van B op 12-07-2017 om 10:39 Bron: All Games Delta Ontwikkelstudio Vblank Entertainment werkt momenteel aan hun Retro City Rampage opvolger Shakedown: Hawaii voor PC, PlayStation 4, PlayStation Vita, Nintendo Switch en Nintendo 3DS. De game is een 16-bit actietitel die zich dertig jaar na het origineel afspeelt. De titel schittert vandaag in een nieuwe gameplaytrailer. Daarnaast is bekend gemaakt dat de PlayStation 4 en PlayStation Vita fysieke edities van de game zullen ontvangen.

