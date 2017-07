Packshot Sunday - Deel 210 Flip Wars Yoshi The Legend of Zelda: De Meesterproeven Nieuws: Nintendo Switch krijgt eerste applicatie

Door Stefan van B op 12-07-2017 om 10:35 Bron: All Games Delta De Nintendo Switch kende een redelijk kale release. Op het spelen van games - waarvan meerdere excellente titels - kon er op het apparaat zelf weinig gedaan worden. In de toekomst zal dat veranderen, want in Japan zal de console namelijke en eerste applicatie ontvangen: NicoNico.



【今夜】Nintendo Switch niconicoリリース!



Nintendo Switchで動画を見ようhttps://t.co/OuOADTJOu9 pic.twitter.com/aj3GZWOl1m — ニコニコ@ニコ動公式 (@nico_nico_info) 12 juli 2017 NicoNico is een Japanse website waarop video's gedeeld kunnen worden. Gebruikers kunnen video's uploaden, bekijken en delen. Onduidelijk is nog hoe al deze toepassingen op de Switch gentegreerd zullen worden, maar voor nu is het alvast een interessante ontwikkeling om te volgen. Tweeten



Andere berichten over Nintendo Switch [08-07-2017] THQ Nordic teleurgesteld in Switch hardware [21-06-2017] Nintendo Switch met Firmware Update 3.0 [16-06-2017] [E3] Nintendo over telefoon voor voice chat [16-06-2017] [E3] Mogelijk meer Wii U titels naar Switch [07-06-2017] Nintendo Switch met zomerse video [02-06-2017] Switch online gratis tot 2018, details bekend [01-06-2017] Nintendo Switch overleeft val van 300 meter [23-05-2017] Level 5 werkt aan titel voor de Switch [20-05-2017] Acht nieuwe indies voor Switch aangekondigd [10-05-2017] Losse Switch Dock vanaf 23 juni verkrijgbaar [04-05-2017] Mario x Rabbids RPG 'Kingdom Battle' op E3? [28-04-2017] Nintendo verkoopt 2.74 miljoen Switch-consoles [16-04-2017] Switch snelst verkopende Nintendo console in VS [13-04-2017] Switch Dock set vanaf 19 mei verkrijgbaar [13-04-2017] Neon Yellow Joy-Con en Battery Pack aangekondigd [12-04-2017] Mario Kart 8 Deluxe in Switch bundel? [10-04-2017] Woensdagnacht nieuwe Nintendo Direct [24-03-2017] Nintendo: 'Joy-Con problemen opgelost' [17-03-2017] Nintendo verdubbelt productie Switch [10-03-2017] Zelda's populariteit op 18+ sites flink gestegen [10-03-2017] 'Switch draait op FreeBSD' [06-03-2017] Pro Controller verbergt geheime boodschap [06-03-2017] Nintendo Switch ontleed en bloot gelegd [05-03-2017] Switch problemen? Nintendo helpt je op weg! [03-03-2017] Switch savegames niet over te zetten [03-03-2017] Probleem met linker JoyCon lijkt verholpen [03-03-2017] Toch Friend Codes bij de Nintendo Switch [01-03-2017] Nintendo Switch [01-03-2017] Team17 brengt tweetal games naar Switch [28-02-2017] Vele trailers van Nindies titels 10:39 Shakedown: Hawaii in gameplaytrailer

10:31 CastleStorm naar PlayStation VR Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Titel: Nintendo Switch Type: Hardware Releasedatum: 03-03-2017 Ontwikkelaar: Nintendo Uitgever: Nintendo Media:



Meer media Artikelen Games Forum